Cerrados los túneles de Artxanda durante las noches de hoy y mañana ante la ausencia de personal por los paros

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tuneles de Artxanda, en Bilbao, permanecerán cerrados entre las 22.00 y las 6.00 horas de este miércoles y el jueves ante la ausencia de personal por los paros convocados en la empresa responsable de su gestión.

Según ha informado la Diputación de Bizkaia, el cierre nocturno obedece a "motivos de seguridad" ya que la convocatoria de paros parciales "impide garantizar el funcionamiento continuado de la infraestructura en las condiciones de seguridad exigidas por el Decreto Foral de Seguridad de Túneles de Bizkaia".

Por ello, "ante la ausencia de personal", la institución foral ha decidido "proceder al cierre temporal de los túneles".