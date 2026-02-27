Charles Lloyd, Camille Thurman y el proyecto 'Sketches of Latin Miles', primeros nombres del cartel del Getxo Jazz 2026

La saxofonista Camille Thurman - GETXO JAZZ

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Getxo Jazz 2026 contará en Muxikebarri con el gran saxofonista Charles Lloyd, la también saxofonista Camille Thurman, una de las figuras emergentes de la escena jazzística en los últimos años y el proyecto 'Sketches of Latin Miles', un proyecto que reúne a siete renombrados músicos cubanos liderados por el pianista Pepe Rivero para abordar la obra del gran Miles Davis desde el latin jazz.

Estos son los primeros nombres confirmados para la 49 edición del Festival Internacional de Jazz de Getxo, que tendrá lugar del 1 al 5 de julio. Las entradas y abonos se pondrán a la venta en los canales habituales de Getxo Kultura a partir del 30 de marzo, una vez se den a conocer el resto de actuaciones, según ha informado el Ayuntamiento vizcaíno.

Camille Thurman (New York, 1986) se ha revelado en los últimos años como una de las saxofonistas, vocalistas y compositoras con más pujanza en la escena jazzística. Su singular enfoque musical del repertorio clásico y original reside en una combinación de tradición e innovación a través de la que rinde homenaje a sus grandes referencias musicales.

En el Getxo Jazz, precisamente, la saxofonista actuará el 2 de julio junto con la formación, que completan Wallace Roney Jr. (trompeta), Paul Beaudry (bajo) y David Bryant (piano).

Al día siguiente, 3 de julio, viernes, el Getxo Jazz vivirá una de las grandes citas de la edición de este año. Será a cargo del legendario saxofonista y compositor Charles Lloyd (1938; Memphis, Tennessee). Con una trayectoria musical que se remonta al final de la década de los 50 del pasado siglo, el veterano artista sureño ha construido una carrera que, lejos de mostrar fatiga creativa, sigue mostrando su gran capacidad para desafiar y convenciones y barreras preestablecidas, haciendo de este artista uno de los grandes referentes vivos del jazz contemporáneo.

El 4 de julio, sábado, será el turno de 'Sketches of Latin Miles', un proyecto que reúne a siete destacados músicos cubanos para homenajear al gran trompetista americano. Coincidiendo con el centenario del nacimiento del artista, el septeto lleva la música de aquel a territorios del latin jazz en un recorrido por las diferentes etapas del artista, sin dejar de lado el bebop y la versión más eléctrica del maestro de Illinois.

Liderada por el pianista Pepe Rivero, la formación acoge a destacados nombres de la música caribeña: Georvis Pico (batería), Jorge Vistel (trompeta), Reinier Elizalde 'El Negrón' (bajo y contrabajo), Yuvisney Aguilar (percusión), Román Feliu (saxo alto) y Daniel López 'Donny' (teclados). De la mano de esta formación, el público getxotarra tendrá la oportunidad de disfrutar de una propuesta novedosa que se adentra en contextos sonoros diversos, siempre con el hilo conductor de un músico que revolucionó el género.