Chillida Leku expone la escultura 'Reaching Out', de Thomas J Price, como obra invitada hasta el 30 de mayo

Luis Chillida, presidente de la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce; Thomas J Price, artista; y Mireia Massagué, directora de Chillida Leku; junto a la escultura Reaching Out de Thomas J Price. - MIKEL CHILLIDA

La obra, de 3 metros de altura y ubicada en la campa del museo, reflexiona sobre el aislamiento y la conectividad en el mundo actual

Chillida Leku expone la escultura 'Reaching Out', del artista británico Thomas J Price (Londres, 1981), que permanecerá expuesta en la campa del museo ubicado en Hernani (Gipuzkoa) hasta el 30 de mayo. Se trata de la segunda obra invitada que acoge el museo, tras 'Eye Benches' III de Louise Bourgeois, que pudo visitarse durante 2021.

La directora de Chillida Leku, Mireia Massagué, ha explicado que la muestra dedicada a Eduardo Chillida que se celebró en Hauser & Wirth Somerset el pasado verano coincidió con una exposición paralela de Thomas J Price, que "nos dio la oportunidad de sentir el diálogo entre las obras de ambos escultores".

"Utilizan técnicas diferentes, con resultados muy distintos, pero apreciamos un claro puente entre ellos con valores como la tolerancia o la diversidad, por este motivo nos pareció una propuesta interesante para que los visitantes del museo puedan descubrir a este artista contemporáneo y conocer su obra en relación con Chillida", ha afirmado.

'Reaching Out' (2020) es una escultura de tres metros de altura que representa a una joven negra mirando un teléfono móvil que sostiene entre sus manos. La obra de Price invita a "reflexionar sobre la representación de las personas negras y su posición tanto en la esfera pública como en el contexto de la historia del arte". Esta es, además, la segunda vez que crea una figura femenina, "un colectivo también infrarrepresentado históricamente en la obra pública", han señalado desde el museo.

Tanto el material empleado para realizar la escultura (bronce al silicio), como su tamaño sitúa a este personaje "en el espacio físico y simbólico del monumento, y no el de la persona que lo observa". De esta forma, abre una reflexión acerca de "la representación y del poder". "Las figuras que hago no se parecen en casi nada a los personajes que se suelen ver representados en bronce, que es un material caro normalmente reservado para la celebración o engrandecimiento de un individuo o un movimiento", explica Price.

De esta manera su trabajo interpela al público: "¿Y si, en lugar de celebrar la excelencia, diéramos reconocimiento a lo cotidiano?". Así, al igual que el resto de las esculturas del artista británico, esta pieza no retrata a una persona en concreto, sino que es "un retrato ficticio construido a través de la mezcla de múltiples imágenes de personas anónimas captadas por las calles".

HIPERCONECTIVIDAD Y AISLAMIENTO

A esta reflexión sobre la notoriedad y la representación se suma el tema de "la hiperconectividad y el paradójico aislamiento en el que vivimos actualmente debido al uso de las tecnologías". "El hecho de que el personaje aparezca mirando un teléfono móvil tiene una doble significación", ha explicado Estela Solana, responsable de exposiciones del museo.

"La diferencia de escala y la falta de contacto visual con el espectador contribuye a la percepción de que este personaje no está conectando o compartiendo espacio con quien lo contempla, sino que se sitúa en un plano diferente, invitando más a la reflexión que a la interacción. Por otro lado, el protagonismo del smartphone en la obra pone sobre la mesa otro de los temas clave que esta escultura aborda: el papel central de los dispositivos electrónicos en nuestra socialización, cotidianidad, cultura y paisaje urbano", ha apuntado Solana.

La instalación de esta obra en Chillida Leku coincidirá con la muestra individual que dedicará a este artista la galería Hauser & Wirth en St. Moritz (Suiza). Thomas J Price vive y trabaja en Londres. Estudió escultura en el Chelsea College of Art y en el Royal College of Art. La obra de Price ha sido ampliamente expuesta, destacando las exposiciones individuales en la National Portrait Gallery, Londres, Reino Unido (2016), en el Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, Reino Unido (2019) y en The Power Plant de Toronto, Canadá (2019).

Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas como la Derwent London (Reino Unido), The Donum Estate (EE.UU.) y la Rennie Collection (Canadá).

El departamento de educación de Chillida Leku ha desarrollado una serie de actividades para acercar la obra de Thomas J Price al público. La instalación temporal de 'Reaching Out' será el punto de partida para visitas guiadas, conferencias y talleres, dirigidos a diferentes públicos. El papel de la escultura en el espacio público, el concepto de escala, la representación del poder y la conectividad en el mundo actual serán algunos de los ejes temáticos que vertebrarán este programa público.