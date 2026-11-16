Chillida Leku de Hernani reúne a "referentes" del arte, ciencia y filosofía para reflexionar sobre retos ambientales

SAN SEBASTIÁN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El museo Chillida Leku de la localidad guipuzcoana de Hernani reunirá en sus instalaciones el 11 de diciembre a "referentes" del arte, la ciencia y la filosofía para "reflexionar sobre los desafíos ambientales de nuestro tiempo".

En un comunicado, desde Chillida Leku, que organiza esta mesa redonda 'Confluencias: arte, ciencia y filosofía', en colaboración con Aranzadi, han explicado que se enmarca en BiArteko Mugi, una iniciativa que promueve "nuevas formas de relación con la naturaleza a través del diálogo entre el arte y la ciencia". La actividad será gratuita, con inscripción previa y un aforo máximo de 100 personas.

El encuentro contará con la participación de Blanca de la Torre, comisaria de exposiciones, historiadora del arte, investigadora y actualmente directora del IVAM; Alicia Puleo, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid; y Sonia Contera, física, nanotecnóloga y catedrática de Física de la Universidad de Oxford. La conversación estará moderada por Bárbara Jiménez Pazos, doctora y profesora de Filosofía de la EHU.

Desde Chillida Leku han explicado que este foro, que comenzará a las seis de la tarde, "plantea la necesidad de esbozar modelos de cambio y transformación hacia futuros más benévolos".

Además, el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre habrá tres talleres participativos con motivo de la exposición que acoge Chillida Leku sobre los proyectos ganadores en la convocatoria Urban Fauna Resort -proyecto enmarcado en BiArteko Mugi y orientado a la realización de instalaciones artísticas concebidas como refugio para insectos-. Para reservar plaza en estos talleres, orientados al público general, es necesario inscribirse a través de la web de Chillida Leku.

El primer taller, a las once de la mañana el sábado 12 de diciembre en Cristina Enea lo impartirá la antropóloga, cineasta y educadora Malen Nicholson y se inspirará en la obra 'Walls into Porous Boundaries' de la arquitecta Nekane Azpiazu en diálogo con las obras que Chillida dedicó a poetas y artistas como 'La casa del poeta' o 'La casa de Goethe'.

El taller 'El vecindario oculto' con el arquitecto Iñigo Irureta, el sábado 12 a las cuatro de la tarde en la plaza Europa, se inspirará en la obra 'Geltoki bizia' de Maider de la Fuente y María Zufiaur. Finalmente, el taller de ilustración científica 'Ciclos invisibles' con Maddi Astigarraga tendrá lugar el domingo 13 de diciembre en Miramar y se inspirará en la obra 'Biribilgune' de Ane Escribano e Iker de la Hoz.