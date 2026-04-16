Chillida Leku inaugura en junio la muestra 'Cuerpos geométricos', dedicada al uso de las formas geométricas del artista

Archivo - Escultura 'Gnomon II' De Eduardo Chillida - CHILLIDA-LEKU - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El museo Chillida Leku inaugurará el 25 de junio 'Cuerpos geométricos', una exposición dedicada al uso de las formas geométricas en la obra de Eduardo Chillida a lo largo de su trayectoria.

Con la colaboración de Hauser & Wirth y otras instituciones culturales, la muestra propone un recorrido por distintas etapas del escultor, desde sus primeras piezas en yeso, aún vinculadas a lo figurativo, hasta sus proyectos de carácter arquitectónico, en los que configura espacios tridimensionales.

A través de estas obras, "se explora cómo Chillida replantea la relación entre materia y espacio desde una perspectiva escultórica", han señalado desde Chillida Leku.

'Cuerpos geométricos' inaugura, además, un nuevo formato expositivo en el museo ubicado en Hernani, con la participación de dos artistas invitados que presentan una única pieza cada uno. Sus obras se integran en el recorrido como "irrupciones puntuales que intensifican la lectura" de la muestra.

En esta ocasión, serán Nora Aurrekoetxea, cuyo trabajo explora la escultura como "un espacio relacional entre cuerpo, objeto y materia", y Larry Bell, conocido por sus exploraciones en torno a la luz, el reflejo y la sombra.

"En este contexto, sus obras funcionan como contrapunto a la obra de Chillida, generando una tensión entre las tres prácticas: lo efímero frente a la solidez, la transparencia y la reflectividad frente a la materia densa, y, tanto desde una lectura psicológica como temporal, abren un nuevo campo de interpretación", ha detallado Estela Solana, responsable de exposiciones de Chillida Leku.