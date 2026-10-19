Chillida Leku inaugura en noviembre la primera exposición de los hermanos Eduardo y Gonzalo Chillida

Eduardo y Gonzalo Chillida en el estudio del pintor, 1964. - DAVID STEKERT - BUDD STUDIO

SAN SEBASTIÁN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chillida Leku inaugurará el próximo 19 de noviembre 'Asomar al horizonte. Hermanos Chillida, Eduardo y Gonzalo en Zabalaga', la primera exposición conjunta que propone un diálogo entre la pintura de Gonzalo y la obra escultórica de Eduardo.

Comisariada por Alicia Chillida e impulsada por sus herederos, la muestra aborda su obra con "el espíritu riguroso y determinado que los artistas adoptaron en su trabajo", reuniendo más de 100 obras de Gonzalo Chillida y una selección de obras de Eduardo Chillida de la colección del museo. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de marzo de 2027 en el caserío Zabalaga, Hernani (Gipuzkoa).

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Gonzalo Chillida (1926), la exposición reúne por primera vez "dos universos creativos que, desde lenguajes diferentes, comparten inquietudes en torno a la naturaleza, el vacío y el silencio", han señalado desde Chillida Leku.

"La atmósfera metafísica de la pintura de Gonzalo dialogará, así, con la escultura de Eduardo, marcada por su continua rebelión contra la gravedad en su exploración de la materia y el espacio", han explicado.

La muestra ha supuesto una importante labor de investigación sobre los archivos y permitirá recuperar obras de Gonzalo Chillida que se podrán ver por primera vez desde su muerte en 2008.

Parte de su legado, depositado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, viajará a Chillida Leku. La exposición irá acompañada de una publicación editada para la ocasión que incluirá ensayos de Germán Huici y José María Parreño.