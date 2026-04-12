Chubascos ocasionales y ligera subida de las temperaturas este lunes en Euskadi

Cielos nubosos y suelo mojado - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada de tiempo variable e inestable. Habrá abundantes intervalos nubosos y se producirán chubascos ocasionales, más frecuentes en la mitad norte y durante la primera mitad del día, sin descartar alguna tormenta por la mañana.

La cota de nieve subirá desde los 1000 metros de madrugada hasta situarse por encima de los 1500 metros por la tarde. El viento soplará del noroeste, con rachas fuertes en el litoral y en el Valle del Ebro, y las temperaturas subirán un poco.