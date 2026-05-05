Chubascos y temperaturas máximas que no superarán los 16 grados, este miércoles en Euskadi

Cielos cargados de nubes en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi chubascos, más probables estos en la mitad norte, y temperaturas máximas que no superarán los 16 grados.

El viento soplará del oeste, irá girando a noroeste y a norte y soplará con algo de fuerza durante la primera mitad del día. En el cielo se verán más nubes en la mitad norte que en el sur, con chubascos que afectarán principalmente a la vertiente cantábrica, extendiéndose a zonas del sur durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas máximas apenas variarán, pudiendo subir ligeramente en puntos de la mitad sur, hasta alcanzar los 15 grados, mientras que en el litoral rondarán los 16 grados. Las mínimas oscilarán entre los 5 grados del interior y los 11 grados en la costa.