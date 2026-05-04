Chubascos y tormentas intensos, con mínimas más frías, este martes en Euskadi

Jornada de lluvia - EUROPA PRESS

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada en la que continuará el ambiente fresco e inestable.

De nuevo los chaparrones y las tormentas estarán a la orden del día. Por la tarde las precipitaciones pueden ganar algo en intensidad y serán más probables las tormentas. Al final de la jornada tenderán a remitir las lluvias, dando paso a una noche de tiempo más sereno, sobre todo en el interior.

Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas apenas variarán. Los vientos soplarán del oeste y noroeste, algo más intensos en la zona costera; también arreciará un poco el cierzo en el Valle del Ebro.