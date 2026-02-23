El ciclo 'Las mujeres en Bizkaia' cierra con testimonios "de éxito" en el ámbito de la cultura

BILBAO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP) -Comisión de Bizkaia-, en colaboración con las Juntas Generales de Bizkaia, clausurará este miércoles la sexta edición de las jornadas 'Las mujeres en Bizkaia', con la cuarta mesa redonda, en la que se contará con testimonios "de éxito" en el ámbito de la cultura.

Según han informado las Juntas Generales de Bizkaia y RSBAP en un comunicado conjunto, la sesión tendrá lugar a las 18.00 horas en la sala de conferencias de la sede de las JJGG en Bilbao, en la calle Hurtado de Amézaga, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La presente edición a la que se pone fin, bajo el título 'Frente al espejo social: Brillantes y Visibilizadas', tiene como objetivo "visibilizar la presencia de las mujeres en todas las áreas de la vida pública y profesional" a través de ponencias de "referentes sólidos" para las nuevas generaciones y reforzando los valores recogidos en el II Plan de Igualdad de la institución foral.

La jornada de clausura, titulada 'La inspiración de la cultura. Mujer y transformación cultural', contará con la historiadora y profesora de la Universidad de Deusto Begoña Cava Mesa, quien ejercerá de presentadora y moderadora.

En la misma intervendrán la gestora cultural Begoña Escribano Mendia, directora del festival Musika-Música y de Gau Zuria; Alicia Fernández López, licenciada por la Universidad de Valladolid y por la Universidad del País Vasco (EHU), y directora de Sala Rekalde-Ondare; Lara Izagirre Garizurieta, formada en la New York Film Academy y responsable de Gariza Produkzioak; y Rut Olabarri Torrontegui, artista interdisciplinar.

La clausura de la jornada correrá a cargo de la soprano Larraitz Navas, graduada en Educación Social, que ofrecerá una actuación a partir de las 19.45 horas.