Cielo nublado y chubascos ocasionales, especialmente a partir de la tarde, este miércoles en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 10 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi cielo nublado y chubascos ocasionales, especialmente a partir de la tarde, cuando pueden ser tormentosos y localmente intensos al final del día.

Comenzará la jornada con viento sur, pero a primeras horas de la mañana girará al noroeste en la costa. A lo largo de las horas centrales el viento girará al norte también en el interior de la vertiente cantábrica. Por ello, las temperaturas máximas bajarán y lo harán de manera notable en la vertiente cantábrica.