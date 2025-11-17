Cielos nubosos y máximas de 13 grados este martes en Euskadi

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una pequeña mejoría, aunque hará más frío, con máximas de 13 grados en Bilbao y mínimas de 5 grados en Vitoria. Apenas lloverá, solo durante la madrugada y en puntos de la mitad norte, en el oeste especialmente.

El resto del día habrá cielos nubosos, con alternancia de claros sobre todo por la tarde. El viento soplará del noreste flojo a moderado y temperaturas que bajarán entre 2 y 3 ºC respecto a las del lunes.