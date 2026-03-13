Se cierra sin acuerdo la negociación del ERE de Tubos Reunidos

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE, frente al Palacio Euskalduna de Bilbao, a 26 de febrero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España) - David de Haro - Europa Press

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodo de consultas de negociación del ERE de Tubos Reunidos se ha cerrado finalmente sin acuerdo con los sindicatos en el encuentro de este viernes, en el que la empresa ha presentado una nueva oferta en la que se comprometía que todas las salidas fueran voluntarias, vinculada a que se votara en un referéndum por parte de la plantilla de la planta de Amurrio y se aceptara el acuerdo, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

La empresa y los representantes de los sindicatos han comenzado a las diez de la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao la última reunión del periodo de consultas, que había sido prorrogado hasta este viernes.

En principio, Tubos Reunidos había anunciado que la del pasado lunes había sido su "última y definitiva" propuesta, pero en el encuentro de este viernes ha planteado una nueva vinculada a que se votara en referéndum entre los trabajadores de Amurrio y se aceptara el acuerdo.

En esa propuesta, la empresa se había comprometido a que todas las salidas previstas fueran voluntarias, a una comisión de estudio de la continuidad de la acería de Amurrio, de la que se plantea su cierre, y también incluía una bolsa de empleo para las salidas con compromiso de contratación hasta tres años después.

Esa oferta no se ha llegado a votar por parte de la comisión negociadora, y ESK, LAB y ELA han dado por finalizado el periodo de consultas, y UGT tampoco se ha mostrado a favor. Como consecuencia, al no haber ya posibilidad de mayoría, se ha "cerrado sin acuerdo".

En la planta de Trapagaran, donde se prevén solo 27 salidas frente a las 274 de Amurrio, se votó este jueves y un 95,07% de los trabajadores apoyaron la firma del acuerdo, mientras que en la fábrica de Amurrio se había rechazado celebrar un referéndum.

ELA, LAB, ESK y UGT de Amurrio anunciaron este jueves que iban a rechazar la propuesta, lo que otorgaba mayoría al no, con siete sobre trece representantes de la comisión negociadora. Pasadas la una de la tarde, las partes estaban en un receso de la reunión y, tras su reanudación, no han modificado su postura.