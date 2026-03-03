La cifra de parados baja en Euskadi en 1.146 personas en febrero y se sitúa en 106.944 desempleados

Archivo - Oficina de Lanbide - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de febrero 106.994 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 1.146 menos que en enero (-1,06%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

En comparación con febrero de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 1.459 personas, un descenso del 1,35%.

En el conjunto del Estado, el paro ha subido en febrero en 3.584 personas respecto al mes anterior (+0,5%) y ha descendido en 150.803 desempleados en la variación interanual (-5,81%), con lo que el número de parados se sitúa en 2.442.646.

