La cifra de parados desciende en Euskadi en 2.200 personas en septiembre y se sitúa en 106.969 desempleados

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de septiembre 106.969 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 2.200 menos que en agosto (-2,02%), según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

En comparación con septiembre de 2024, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 1.027 personas, un descenso del 0,95%.

En el conjunto del Estado, el paro ha bajado en septiembre en 4.846 personas respecto al mes anterior (-0,20%) y ha descendido en 153.620 desempleados en la variación interanual (-6%), con lo que el número de parados se sitúa en 2.421.665.

(Habrá ampliación)