Euskadi gana 11.475 afiliados a la Seguridad Social en septiembre y se sitúa en 1.018.270 cotizantes

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de septiembre 1.018.270 afiliados a la Seguridad Social, 11.475 más que el mes anterior (+1,14%), según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 10.661 trabajadores respecto a septiembre de 2024, un 1,06% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un ascenso de la afiliación del 0,15% en términos mensuales, con 31.462 afiliados más, y ha anotado un crecimiento del 2,36% en la variación interanual, lo que supone 499.459 cotizantes más, con lo que alcanza los 21.697.665 afiliados.

(Habrá ampliación)