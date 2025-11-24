Cinco heridos en una colisión entre cinco vehículos en Irura (Gipuzkoa) que deja 6 km de retenciones

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas ha resultado heridas este lunes en un choque entre cinco vehículos ocurrido en la N-1, a su paso por la localidad guipuzcoana de Irura, que ha originado retenciones de hasta seis kilómetros.

Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, el siniestro se ha registrado alrededor de las 08.00 horas en la carretera N-1, en Irura, sentido Lasarte.

Cinco vehículos han colisionado por alcance y cinco de sus ocupantes han resultado heridos y han tenido que ser evacuados al hospital. Como consecuencia, en un principio se han tenido que cortar los dos carriles de la vía, lo que ha generado retenciones de hasta seis kilómetros.

Aunque uno de los carriles se ha reabierto al tráfico aproximadamente 15 minutos después, todavía a las 9.30 horas las colas de vehículo en el lugar, sentido Lasarte, seguían siendo de importancia.