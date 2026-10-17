'Circo a Escena' llevará este domingo a Barakaldo un espectáculo de Maite Guevara

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BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito artístico 'Circo a Escena' llevará el espectáculo '¡Ahora' de Cía. Maite Guevara este domingo, 18 de octubre, a la localidad vizcaína de Barakaldo, donde actuará también Txema Muñoz con 'Gota', premio a mejor espectáculo de calle en Fetén 2026, el 15 de noviembre.

'Circo a Escena' es un programa que impulsa el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y que coordina La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con la colaboración de CircoRed.

En su sexta edición, llegará este domingo, 18 de octubre, al Teatro Barakaldo. La sala vizcaína acogerá '¡Ahora!', de la vasca Cía. Maite Guevara, "una propuesta cargada de energía que tiene como protagonista a Martina, una mujer preparada para afrontar cualquier reto", han avanzado los responsables del circuito.

El espectáculo "combina ternura, humor y espontaneidad en escena" y, con un estilo cercano y poético, crea un universo propio donde "el juego, la risa y la sorpresa invitan al público a mirar el mundo desde otra perspectiva".

También en Barakaldo, 'Circo escena' ofrecerá el 15 de noviembre 'Gota' de Txema Muñoz, premio a mejor espectáculo de calle en Fetén 2026. La obra "combina la magia desde el clown sin palabras en una coreografía de imaginación y fantasía que lleva a esta creatividad a jugar con el absurdo".

HASTA 2029

El circuito estatal 'Circo a escena' nació en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar la visibilidad y desestacionalizar la contratación de espectáculos de circo en los espacios de titularidad pública y desarrollar actividades para estimular la creación de nuevos públicos.

Tras la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) del Ministerio de Cultura y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, la iniciativa tendrá continuidad hasta 2029. Además, cuenta con el apoyo de CircoRed, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España.