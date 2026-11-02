El circuito itinerante con películas del Mendi Film recorrerá en noviembre nueve localidades de Euskadi y Cantabria

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BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mendi Tour, el circuito itinerante de películas de montaña del Festival Internacional de Cine BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, llegará este mes de noviembre a nueve sedes en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Cantabria.

En concreto, recalará en Sopela (5), Antzuola (5), Errenteria (6), Elgoibar (6), Urkabustaiz (7), Oñati (12), Galdakao (12), Basauri (18) y Potes (20 y 21), según han informado desde el festival de cine de montaña.

En lo que va de año, 12.300 espectadores han visto las películas del Mendi Tour en 41 sedes. El circuito comenzó en enero y ha llevado el cine de montaña a localidades de Navarra, Euskadi, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Madrid, Valencia, Cataluña y Gran Canaria.