Clavijo pide hacer cumplir la ley a las comunidades autónomas que "ponen palos en las ruedas" en el reparto de menores

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido que se haga "cumplir la ley" a las comunidades autónomas españolas que ponen "palos en las ruedas" y no colaboran en el reparto de menores y ha puesto de ejemplo de colaboración en este proceso solidario y de integración a Euskadi ante una distribución que "está atascada".

Clavijo se ha expresado en estos términos, a preguntas de los medios de comunicación acerca de sus expectativas sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de las comunidades autónomas y el Ministerio de Juventud e Infancia prevista este viernes, y tras visitar la sede de la cooperativa Peñascal en Bilbao, un proyecto vasco para promover la integración social y laboral.

Tras lamentar que la reubicación de menores migrantes no acompañados desde las zonas más tensionadas -Canarias, Ceuta y Melilla- está "bastante atascada", Clavijo ha mostrado su "preocupación" porque "las cosas no están yendo" tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que establecía un año para que saliesen aquellos que superasen la contingencia migratoria, situación en la que estarían unos 2.000 jóvenes ahora en Canarias.

Respecto al encuentro, ha confiado en que esta realidad "se pueda agilizar" aunque, ha añadido, "somos conscientes de que cuando hay un cambio de ley, hay que establecer un nuevo procedimiento".

Sin embargo, ha lamentado, "el tiempo se nos acaba y no han salido y si queremos dar cumplimiento a la ley y que la ley se cumpla, tendremos que empezar ya a establecer unos flujos" ha valorado.

En este punto ha asegurado que, una vez que se ha definido la capacidad de cada comunidad autónoma, "hay que empezar a enviarlos a esas comunidades autónomas" pero, ha lamentado, "hay comunidades que colaboran, son conscientes y tienen su cuota de solidaridad como es Euskadi pero, hay otras que no, y lo que hacen es poner palitos en las ruedas".

En su opinión, ante esta respuesta, "la ley se tiene que cumplir, el menor se traslada con funcionarios y si no, se tiene que dar cuenta a la fiscalía y ya la fiscalía requerirá los servicios de esa comunidad autónoma", ha remarcado.

Tras reiterar que, desde su punto de vista, "lo ideal sería que hubiese una muy buena colaboración por las comunidades", pero que, si no la hay, "habrá que hacer cumplir la ley", ha afirmado que se necesita que "el ritmo de distribución para proteger el interés superior del menor sea mucho mayor por parte del Estado porque si no, "no conseguimos resolver uno de los grandes problemas que es el hacinamiento que tenemos en Canarias que nos impide trabajar con la calidad que se trabaja aquí en Euskadi con esos menores".

Por todo ello, ha concluido que, desde Canarias, "esperamos esa voluntad y esa mayor agilidad por parte del Gobierno de España y que ojalá todas las comunidades actúasen como Euskadi en este proceso solidario y de integración, porque las cosas irían mucho mejor".