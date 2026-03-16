El Colegio de Médicos de Álava apoya la huelga nacional para reclamar un estatuto propio para el colectivo médico

El Colegio de Médicos de Álava - COLEGIO DE MÉDICOS DE ÁLAVA

VITORIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Álava (ICOMA) respalda la huelga nacional de médicos y médicas convocada esta semana del 16 al 22 de marzo para pedir la creación de un estatuto propio para el colectivo médico que "permita abordar las necesidades específicas de la profesión médica".

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Álava ha mostrado una vez más su rechazo al acuerdo alcanzado el 26 de enero para la aprobación del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF).

En este sentido, ha recordado que el texto fue aprobado con la oposición de los sindicatos exclusivamente médicos, que "exigen un estatuto propio y diferenciado que permitiría una negociación real".

El ICOMA considera que el texto no reconoce la singularidad de la profesión médica y exige un estatuto propio para el colectivo médico que "refleje sus características distintivas atendiendo a su formación, exigencia y responsabilidad en comparación con el resto de profesionales sanitarios, lo que redunda en la calidad de la asistencia que reciben los pacientes".

"El acuerdo del estatuto marco es un documento que se ha elaborado sin el apoyo de los médicos, de espaldas a las comunidades autónomas y que necesita para su desarrollo el compromiso del resto de ministerios implicados, principalmente el de Hacienda", ha manifestado.

La huelga ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).