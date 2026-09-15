Comienzan las obras del aparcamiento de Olibet-Casas Nuevas de Errenteria, que ofrecerá 69 nuevas plazas

Obras del aparcamiento de Olibet-Casas Nuevas - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Errenteria ha iniciado las obras de construcción del nuevo aparcamiento de la calle Mártires de la Libertad, en el barrio de Olibet-Casas Nuevas, junto a la estación de Renfe de la localidad guipuzcoana.

El nuevo aparcamiento ofrecerá 69 nuevas plazas. Dos de ellas dispondrán de cargadores para vehículos eléctricos, y otras dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida. Asimismo, habrá un aparcamiento para motos y se instalará un aparcamiento cubierto para bicicletas.

Según han explicado desde el Consistorio de la localidad guipuzcoana, el proyecto prevé, además, otras actuaciones vinculadas a la mejora del entorno, como una nueva conexión peatonal segura entre el nuevo aparcamiento y la calle Zubiaurre.

Durante los últimos meses se han llevado a cabo los trabajos necesarios de limpieza y preparación de la parcela donde se construirá el aparcamiento. El comienzo de los trabajos se ha coordinado con las actuaciones que Adif está desarrollando con motivo de la construcción del tercer hilo ferroviario.

Las obras tendrán una duración prevista de seis meses y cuentan con un presupuesto de 1.100.000 euros. La actuación se desarrollará en la parcela cedida por Adif debido al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Errenteria y el adiministrados ferroviario para posibilitar la construcción del aparcamiento. En el marco de ese acuerdo, el Consistorio percibirá también un 1.000.000 de euros para financiar la ejecución de las obras.

La ejecución de las obras tendrá afecciones en el entorno y, por ello, se ha previsto medidas para minimizar estas afecciones. Por un lado, los trabajos se ordenarán en fases y, por otro, se han limitado al máximo las zonas de acopio y ubicación de materiales, maquinaria y casetas de obra, con el fin de reducir al mínimo la superficie ocupada.

Con estas nuevas plazas de aparcamiento que se construirán en Olibet-Casas Nuevas, serán 350 las plazas de aparcamiento nuevas que el Ayuntamiento ha habilitado en diferentes localizaciones del municipio durante esta legislatura.