Comienzan los trabajos de restauración del reloj de la torre de San Miguel de Vitoria-Gasteiz

Las manecillas ya no marcan la hora y estarán paradas durante tres meses

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha comenzado este lunes los trabajos de restauración del reloj monumental de la torre de San Miguel que se prolongarán por espacio de tres meses, por lo que el reloj ya se encuentra parado para dar inicio a las labores de desmontaje de las piezas que serán trasladadas a un taller de la ciudad donde se reproducirán los componentes que permitirá la restauración.

En un comunicado, ha informado que la empresa vitoriana Relojería Miriam-Hermanos Suescun es la encargada de acometer esta rehabilitación que el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo ante el "estado de desgaste que presenta el reloj y el riesgo de deterioro irreversible que presenta".

En este sentido, el concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha indicado que "por su relevancia histórica y patrimonial, su conservación es prioritaria al tratarse de un bien cultural emblemático de la ciudad".

Los trabajos de restauración, por un importe de 30.250 euros, contemplan la fabricación de nuevos engranajes con materiales de mayor calidad, utilizando para ello técnicas de tallado del siglo XIX, así como la recuperación y aprovechamiento de una serie de piezas originales halladas recientemente. Además de incorporar estos elementos, el proyecto también plantea recuperar la decoración original del reloj.

El reloj de la torre de San Miguel data de 1857 y fue fabricado por Tomás De Miguel en su taller de Madrid. Un reloj, como describió el fabricante en la propuesta que envió al Ayuntamiento, "fuerte y de buena construcción que marque las horas y minutos, con ruedas de bronce, piñones de acero, con su esfera de cristal raspado con su marco, cuyo disco sea de ocho pies de diámetro y su quinqué de reverbero para iluminarla".

La última actuación para mejorar su estado se remonta al año 2.000, cuando la empresa encargada del mantenimiento realizó una serie de trabajos para hacer frente a la suciedad, óxido y desgaste de la maquinaria.