Comité de empresa de Astilleros Balenciaga y el grupo Abu Dhabi Ports firman el acuerdo de compra

Instalaciones de Astilleros Balenciaga - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports han firmado el acuerdo de compra de la compañía con sede en la localidad guipzucoana de Zumaia, según ha confirmado a Europa Press el presidente del comité, David Tejera (CCOO).

El acuerdo rubricado se enmarca en el pacto actual, que seguirá vigente hasta 2028. Dentro de ese marco, en el aspecto salarial, se incluye una reducción del 5% y los siguientes tres años congelados para la plantilla. El comité prevé negociar, además, un sistema de bonus.

La plantilla, compuesta por 59 operarios, aceptó el pasado día 20 en asamblea estas condiciones y la parte empresarial ha puesto también ya su firma a las mismas. La operación está valorada en 11,2 millones de euros y garantiza la continuidad de la actividad industrial en las instalaciones del astillero guipuzcoano.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha realizado recientemente una propuesta para otorgar a Balenciaga Shipyard la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia por un plazo inicial de 10 años prorrogables, una garantía de explotación de 190.000 euros y el pago anual de las tasas correspondientes. Esta ocupación en el puerto de Zumaia deberá destinarse al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval.