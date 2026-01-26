El comité de empresa de Maderas Llodio piden "la implicación de las instituciones" para retomar las negociaciones

Archivo - Comité de Maderas de Llodio - LAB - Archivo

VITORIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Maderas Llodio, cuya plantilla mantiene una huelga desde septiembre del año pasado, ha reclamado a las instituciones que se "impliquen en la resolución del conflicto", tras "la decisión unilateral de la dirección de interrumpir las negociaciones".

Durante una concentración llevada a cabo este lunes ante las puertas de la empresa de la localidad alavesa de Llodio, los sindicatos han considerado que las instituciones deben "tomar cartas en el asunto", para solucionar el conflicto de Maderas Llodio, afectada por un ERE que contempla cerca de 40 despidos sobre un total de 150 trabajadores, así como la del 40% de su producción.

El representante sindical de ELA, Iñaki San Andrés, ha explicado que los trabajadores están intentando "implicar a las instituciones, para que realizan algún tipo de mediación, ya que tienen herramientas necesarias para activar otra vez la negociación y resolver el conflicto".

San Andrés ha denunciado que, mientras la postura de los trabajadores se ha flexibilizado, la dirección se niega a hablar con su representación sindical, y ha abogado por la negociación como "la única manera" de resolver este conflicto.