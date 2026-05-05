Comité de Tubos Reunidos Amurrio cree que el concurso abre una fase cuyo objetivo debe ser garantizar la actividad

1084223.1.260.149.20260505133228 Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos Amurrio - H.BILBAO

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría sindical en el comité de Tubos Reunidos Amurrio que conforman ELA, LAB y ESK ha asegurado que el concurso de acreedores solicitado por la empresa abre "una nueva fase y un nuevo escenario" en la que "el objetivo prioritario" debe ser garantizar la continuidad de la actividad y ordenar la situación financiera, con una deuda estimada de 263,2 millones.

Representantes de los tres sindicatos han trasladado este mensaje en una rueda de prensa previa a la manifestación convocada este martes en Bilbao y tras conocer la decisión de la dirección de la empresa, comunicada este lunes a la CNMV, de presentar un concurso voluntario de acreedores tras constatar su "insolvencia inminente" y la "paralización indeseada" de la actividad en su planta de Amurrio.

En cuanto a la asamblea convocada para este próximo jueves, día 7, para decidir si se mantiene o no la huelga indefinida, convocada tras registrar parte de la plantilla las 235 firmas de trabajadores de la planta de Amurrio necesarias para hacerlo, han trasladado que "el problema no está en hacer o no asambleas, sino en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales".

En este sentido han asegurado que "nadie les ha enseñado que haya ese 25% de firmas" y que eso supone sentar "un precedente peligroso" para que "cualquiera diga que tiene tantas firmas, no las demuestre, y haga una asamblea".

Tras asegurar que "la cifra de firmas que los convocantes dicen que tienen no coincide con el número que ha dado la empresa" han subrayado que "a las únicas personas que han impulsado la asamblea de las que conocen nombres y apellidos son parte de la dirección y los encargados de comunicar en sus departamentos los despidos", además de "haber trasladado información incorrecta de forma intencionada a la plantilla".

En este punto han enfatizado que "lo que está claro es que un referendum no va a quitar una huelga a la que ha llamado una mayoría del comité" porque, han subrayado, "solo la pueden desconvocar los convocantes", para lo cual, tendrían que reunir esa mayoría para decidir su continuidad", algo que harán tras la reunión que mantendrán este miércoles con la empresa.

A juicio de estos tres sindicatos, lo que se busca con esta asamblea es "quitarnos el derecho a los que estamos aquí de poder seguir luchando" porque, han explicado, "si ellos quieren entrar, ellos sabrán lo que hacen, pero nosotros queremos seguir luchando y ellos quitarnos a nosotros el derecho de huelga y la democracia no funciona así, por mucho que quieran decir que sí".

GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN

Flanqueados por decenas de trabajadores, los representantes sindicales han leído un comunicado en euskera y castellano en el que consideran que han sido "la dirección y las instituciones las que han llevado a la empresa a esta nueva fase del conflicto".

A su entender, y tras subrayar que un concurso de acreedores "nunca es una buena noticia porque refleja la gravedad de la situación a la que ha llegado la empresa", han recalcado que ese concurso, al contrario de lo que mantiene la dirección, "no lo ha provocado ni la huelga, ni el no acuerdo del ERE, sino una situación de insolvencia que venía de antes y que la dirección de la empresa ha sido incapaz de revertir".

Respecto a sus expectativas de cara a la reunión con la dirección, prevista en la planta de Amurrio a las 10.30 horas de este miércoles, han afirmado que acuden a recibir "explicaciones" y, con lo que saquen "en claro", decidirán luego los siguientes pasos a dar y si mantienen la huelga.

"Vamos a esperar a mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad", han dicho, para añadir que "lo que no se puede es poner el foco en la plantilla porque los trabajadores no son el problema", ya que solo luchan por sus puestos de trabajo.

En todo caso, han recalcado que se ha llegado a la actual situación por "la avaricia de los accionistas, que fueron capaces de elevar la deuda de 30 millones a 200, pidiendo un préstamo de 170 millones para meterselo al bolsillo".

Es por ello, han proseguido, que la empresa ahora, en lugar de buscar inversores externos, lo que tendría que hacer es pedir a los inversores internos, a esos que se llevaron esos 170 millones calentitos, que pongan ahora dinero". "Lo que hacen falta son inversores internos, no hacen falta externos", han asegurado.

Desde ELA, LAB y ESK han vuelto a reiterar que la plantilla no es responsable de la situación de la empresa, sino "quien ha pagado las consecuencias" porque "no ha elegido este conflicto, la han empujado al conflicto", han apostillado.

En relación a lo que salga de la reunión de este miércoles, han trasladado que, tras ella, esperan "tener la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado" pese a que "la plantilla tiene derecho a saber qué pasa con la refinanciación de la deuda, qué conversaciones existen con posibles inversores, qué papel están jugando los acreedores y cuál es el verdadero escenario industrial que hay sobre la mesa", han explicado.

"Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información sobre la mesa para negociar de verdad, con transparencia, sin chantajes y sin presiones", han concluido.