La Compañía Nacho Duato presenta tres piezas del coreógrafo valenciano este fin de semana en el Teatro Arriaga

La compañía de Nacho Duato - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacho Duato (CDND), formada por jóvenes bailarinas y bailarines y surgida con el propósito de recuperar y mantener vivo el legado artístico de su director, el coreógrafo valenciano Nacho Duato, recala esta semana en el Teatro Arriaga, donde representará tres piezas.

La compañía ofrecerá dos actuaciones el viernes, día 22 de mayo, a las 19.30 horas, y el sábado, día 23, a las 19.00 horas, en las que interpretará un triple programa. La velada arrancará con Duende, un ballet diseñado por Duato hace ya unos cuantos años, que fue estrenada primero por el Nederlands Dans Theater en 1991 y por la Compañía Nacional de Danza un año más tarde, en 1992.

Ahora la Compañía Nacho Duato recupera esta pieza que nació en su día del amor de Duato por la música de Debussy, especialmente de la manera que tenía el compositor de convertir el sonido de la naturaleza en música.

Según ha informado el Teatro Arriaga en un comunicado, cuando escucha su música, Duato visualiza formas, no personas, relaciones o acontecimientos. Por ello, considera que Duende es la pieza con la que arrancará el espectáculo, como una obra casi escultural: un cuerpo, un movimiento en armonía con la melodía.

De forma lúdica, el ballet también investiga en los medios de expresión de los distintos significados de la palabra que le da nombre, ya que tener duende podría tomarse por tener encanto personal, o magia en el arte flamenco. Además, los duendes, según los cuentos infantiles o en la imaginación de gentes supersticiosas, tendrían un carácter muy distinto.

Como curiosidad relacionada con esta pieza, en 2002 fue reestrenada por la Compañía Nacional de Danza 2, y esa efeméride tuvo lugar en el Teatro Arriaga el 12 de abril de 2002. De esta forma, 24 años después, se podrá ver de nuevo esa pieza en el escenario bilbaíno, esta vez interpretada por la Compañía Nacho Duato.

La segunda coreografía de la velada se titula L'Amoroso y está recién salida del horno, puesto que la compañía la estrenó en Burgos el pasado 9 de mayo. Los bailarines rescatan esta pieza del repertorio de Duato, que data del año 2004.

L'Amoroso fue creada para la Compañía Nacional de Danza 2 y la coreografía utiliza una selección de obras para violas de gamba del barroco italiano. Es una música suave y artificiosa, Duato se inspira en ella, y en la frescura y juventud de los bailarines, para construir y moldear un ambiente impregnado de dinamismo, vitalidad e inocencia.

PIEZA PROPIA

Por último, la CDND representará Cantus, una obra de Nacho Duato creada expresamente para su joven compañía y estrenada en 2024, que habla de los horrores de un conflicto bélico a través de los ojos de jóvenes atrapados en medio de la guerra y cómo la violencia y destrucción afectan a sus vidas.

La obra está acompañada por la emotiva música de Karl Jenkins, que realza la profundidad de la narrativa y las emociones. Uno de los pilares fundamentales de la compañía es la recuperación del repertorio de Nacho Duato.

"Sus ballets son auténticas joyas que merecen ser preservadas y compartidas con las nuevas generaciones de espectadores y artistas. Pero, además, piezas como Cantus demuestran que el arte de Nacho Duato sigue vigente y su lenguaje de danza sigue resultando apasionante", subraya el Teatro Arriaga.