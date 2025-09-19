El Complejo Medioambiental de Zubieta, quinta planta de Europa en obtener el certificado internacional HPR - DFG

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-1), ubicado en Zubieta, se ha convertido en la quinta planta de toda Europa en obtener el certificado de Riesgo Altamente Protegido (HPR), otorgado por la aseguradora internacional FM.

Según han explicado desde el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, este certificado, "sumamente exigente y difícil de obtener", pone de manifiesto la excelencia en la gestión y reconoce que las instalaciones del CMG-1 (incluyendo la planta de valorización energética), "cumple con los más altos estándares mundiales de seguridad, fiabilidad y prevención de riesgos".

La certificación ha sido entregada a Ekondakin, empresa que opera el CMG-1, y recibida por el presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), José Ignacio Asensio, y el director de Tratamiento de Residuos en Urbaser y consejero de Ekondakin, Rafael Guinea, de manos de Christopher Dempsey, CEO de Europa, Oriente Medio y África de FM.

La inclusión del Complejo Medioambiental de Zubieta en este reducido grupo de élite "coloca a Gipuzkoa en la vanguardia europea en cuanto a seguridad industrial y gestión avanzada de residuos", han señalado.

El certificado se concede únicamente a aquellas instalaciones que alcanzan "niveles máximos" en construcción y diseño, disponen de equipos especiales de protección contra incendios y aplican medidas "rigurosas" de prevención de pérdidas.

Su objetivo es minimizar la probabilidad de incidentes graves, desde incendios o desastres naturales hasta fallos mecánicos, garantizando la continuidad de la actividad y la seguridad de las comunidades en su entorno.

Asensio ha destacado que el certificado HPR "es un aval de primer nivel que confirma que el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa es una instalación de referencia en Europa". "La ciudadanía puede estar segura de que sus residuos se tratan en un entorno altamente protegido, dotado de los sistemas más avanzados", ha afirmado.

Además, ha añadido que "convertirse en la quinta planta de Europa en obtener esta certificación demuestra que Gipuzkoa es uno de los territorios más avanzados en materia de sostenibilidad, seguridad y gestión de residuos".

FM es una compañía de seguros mutuos estadounidense fundada en 1835, con sede en Rhode Island (EE UU). Es referente internacional en la gestión de riesgos de propiedad y prevención de pérdidas, y presta servicio a una de cada cuatro empresas de la lista Fortune 500.