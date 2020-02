El compositor y músico estadounidense Joe Henry actuará el 1 de mayo en el teatro Principal de San Sebastián

Publicado 13/02/2020 17:27:51 CET

SAN SEBASTIÁN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El compositor, productor, guitarrista y vocalista estadounidense Joe Henry actuará el 1 de mayo en el teatro Principal de San Sebastián. Con una carrera que abarca más de 30 años, ha sido tres veces ganador de Grammy. Además, ha colaborado con artistas como Elvis Costello, Allen Toussaint,

T-Bone Burnett, Don Cherry o Billy Bragg, entre muchos otros.

Henry presentará el 1 de mayo en el Principal donostiarra 'The Gospel According To Water', publicado el pasado año, en el marco de una gira que le llevará también el 29 de abril al teatro Lara de Madrid y el dos de mayo a Las Armas en Zaragoza. Las entradas están ya a la venta en la web de Last Tour.