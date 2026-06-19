La compraventa de viviendas crece en Euskadi en abril un 8,8%, el segundo mejor dato del Estado

Archivo - Obras de construcción de viviendas en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Euskadi ha crecido un 8,8% en abril respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional, hasta sumar un total de 1.947 operaciones, que suponen el segundo mejor dato del conjunto del Estado.

Con este dato, el País Vasco sale de tasas negativas aunque si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad autónoma un 9%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, estas 1.947 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de abril en Euskadi de la serie histórica, de las que 977 se cerraron en Bizkaia, 667 en Gipuzkoa y las 303 restantes en Álava.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en el País Vasco, 1.809 se realizaron sobre viviendas libres y 138 sobre inmuebles de protección oficial (VPO). Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 333 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.614 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En total el pasado abril se realizaron un total de 3.421 operaciones sobre viviendas, de las que 1.744 se concretaron en Bizkaia, 1.197 en Gipuzkoa y 480 en Álava. Además de las 1.947 compraventas, 966 fueron herencias, 31 donaciones y 3 permutas.

Durante abril se transmitieron en País Vasco 6.654 fincas urbanas a través de 3.914 compraventas, 1.721 herencias, 89 donaciones, 4 permutas y 926 operaciones de otro tipo.

En la misma medida, se realizaron 657 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 239 herencias, 242 compraventas, 28 donaciones, 5 permutas y 143 operaciones de otro tipo.

En el conjunto del Estado, Cantabria ha sido la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual, con una subida del 22,53% seguida de País Vasco (8,8%) y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente.