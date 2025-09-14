Una concejala de Ugao-Miraballes (Bizkaia) denuncia daños a su vivienda tras lanzarle un pivote municipal

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concejala del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes (Bizkaia) ha denunciado haber sufrido daños en el balcón de su vivienda en el municipio tras el lanzamiento de un pivote municipal la madrugada de este domingo, ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos sucedieron pasadas las 1.00 horas de esta madrugada, cuando una vecina y concejala de la localidad de Ugao-Miraballes solicitaba la presencia de la Ertzaintza ya que minutos antes, unos desconocidos habían lanzado un objeto contundente contra su balcón.

La Ertzaintza comprobó 'in situ' que se trataba de un pivote que había impactado contra la persiana, dañándola, y realizó la pertinente inspección con el fin de esclarecer los hechos.