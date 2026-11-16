El concierto de Natxo de Felipe & Kuarteto Philiperena se celebrará finalmente el 10 de enero en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Natxo de Felipe & Kuarteto Philiperena, aplazado el pasado 8 de noviembre por la indisposición de uno de los integrantes del grupo, tendrá lugar el domingo 10 de enero de 2027, a las 19.30 horas, en el Auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.

La actuación, incluida en la programación de la XIV edición del festival Aitzina Folk, mantiene así su cita con el público tras el aplazamiento y el grupo presentará su proyecto 'Abandonatuak'.

La organización contactará por correo electrónico con las personas que hayan comprado entradas para informarles de las opciones disponibles: conservarlas para la nueva fecha o solicitar el reembolso.