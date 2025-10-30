Concluye la huelga de recogida neumática de residuos de Barakaldo, Galdakao y Llodio

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas de la recogida neumática de residuos de Barakaldo, Galdakao y Llodio han puesto fin a la huelga indefinida que llevan a cabo dese hace ocho meses, tras alcanzar un acuerdo con la contrata Envac Iberia SA, por el que los 16 trabajadores verán incrementados su salario (hasta un 40% en las escalas más bajas), según ha informado ELA.

Hasta ahora, la empresa aplicaba el Convenio Estatal de Ingeniería. En concreto, el acuerdo recoge una reducción de jornada anual de 200 horas en 4 años, se garantiza el derecho al contrato de relevo, se introducen cláusulas anti-reforma laboral, se dobla el precio de la hora trabajada en festivos y domingos, y se incluye un día de asuntos propios retribuido.