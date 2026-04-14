Concluye la renovación del parque infantil de la calle Getaria de Vitoria-Gasteiz

La intervención ha sido elegida por la ciudadanía en el marco del programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, y de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, han visitado este martes el parque infantil de la calle Getaria, en el barrio Lakuabizkarra, tras la finalización de los trabajos de renovación y su apertura al público.

Esta intervención, elegida por la ciudadanía dentro del programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz, ha permitido renovar por completo la zona de juegos, incorporando nuevos elementos adaptados a distintas edades y mejorando la seguridad y el uso del espacio por parte de las familias del barrio.

Además, se ha reorganizado el entorno para favorecer la continuidad peatonal del paseo, según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa en un comunicado.