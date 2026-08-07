Concluyen el próximo lunes las ayudas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en prevenir VIH, Hepatitis C o ITS

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Salud cerrará el próximo lunes, día 10, el plazo de presentación de solicitudes para recibir ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C o Infecciones de Transmisión Sexual, que cuentan con un montante total de 300.000 euros.

Con estas ayudas, el Departamento de Salud del Gobierno vasco reafirma su compromiso por reforzar las actuaciones en materia de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y mejora de la calidad de vida; e impulsa la labor que desarrollan en Euskadi las entidades de iniciativa social y sin ánimo en el campo del VIH/sida, la Hepatitis C y las ITS.

La infección por VIH y, en general, las ITS tienen en Euskadi un importante impacto epidemiológico con consecuencias clínicas y sociales.

En 2025 se detectaron 95 nuevos casos de VIH, mientras que otras infecciones como la gonococia, la sífilis o la clamidiasis -especialmente esta última- siguen teniendo un "fuerte impacto" en la salud de la población, especialmente entre la población joven, con un alto número de casos detectados cada año.

En concreto, serán objeto de ayuda los proyectos de intervención dirigidos al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, dada la actual relevancia epidemiológica del VIH, hepatitis C e ITS en dicho colectivo. También se incluyen los proyectos dirigidos a otros colectivos también vulnerables en relación con el VIH, hepatitis C e ITS como personas inmigrantes, personas usuarias de drogas por vía parenteral, personas que ejercen la prostitución, y en general personas en situación de exclusión social.

Además, se contemplan los proyectos orientados al diagnóstico precoz de la hepatitis C, VIH e infecciones de transmisión sexual y los proyectos de apoyo psicológico y social a personas que viven con el VIH.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Salud Euskadi 2030 que tiene como objetivo diseñar e implementar estrategias intersectoriales que favorezcan, desde una perspectiva de equidad, la adopción de hábitos saludables; así como reforzar, desplegar y extender planes específicos de prevención para enfermedades.

En esta línea, el Plan Estratégico de prevención y control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2022-2030 busca promover la prevención combinada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano, el manejo de la cronicidad de la infección por VIH, así como mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.

También se recoge entre las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud el objetivo de la prevención y la vigilancia de la salud, a través del fortalecimiento de la detección temprana.