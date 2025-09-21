El concurso para el reacondicionamiento del Edificio Goya de Vitoria reúne 50 arquitectos en visitas organizadas

VITORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concurso público para el reacondicionamiento del Edificio Goya de Vitoria, la antigua gasolinera ubicada en la calle Cadena y Eleta, frente al parque de La Florida, ha reunido a 50 profesionales de la arquitectura en dos visitas realizadas para que los interesados en el proyecto puedan conocer el interior del histórico inmueble.

Según ha informado el consistorio, el 5 de noviembre concluye el plazo para la presentación de propuestas que tomen parte en el concurso de proyectos, y el pliego en fase de licitación y presentación de propuestas contemplaba dos jornadas de visitas.

En dichas jornadas, los interesados han recorrido el interior de lo que fue una antigua gasolinera y que, tras la ejecución de las obras, "se convertirá en un referente de la movilidad sostenible y punto de información sobre rutas y recorridos por la naturaleza", ha expresado el Ayuntamiento.

En las dos visitas, organizadas por Ensanche 21, se han reunido medio centenar de profesionales que han podido recorrer los espacios interiores del edificio proyectado en 1935 por Luis López de Uralde, en colaboración con Francisco Alonso Martos. 'In situ' han podido comprobar el estado de la planta baja, donde se ubicaban los surtidores de combustible, y acceder también a la amplia primera planta y asomarse a la espaciosa terraza orientada al parque de La Florida.

La licitación para tomar parte en el concurso de proyectos que ha de servir para elegir al equipo o equipos encargados de redactar el proyecto básico y de ejecución está abierta desde el pasado 30 de julio.

Tras las dos visitas a Goya, los interesados tienen de plazo hasta el miércoles 5 de noviembre para presentar sus proyectos. El jurado compuesto por 5 destacados integrantes seleccionará, en una primera fase, a los tres proyectos más destacados que serán premiados con 5.000 euros (IVA no incluido).

En la siguiente fase los seleccionados desarrollarán la idea a través de unos paneles donde se refleje la propuesta gráfica y una memoria donde se presenten los contenidos del equipamiento. El jurado escogerá el proyecto ganador entre esos tres finalistas que se hará con un premio económico de 15.000 euros, ha detallado.

El edificio Goya es un ejemplo del patrimonio industrial vinculado al mundo automovilístico del que Vitoria-Gasteiz. Cuenta con la catalogación como bien cultural calificado en categoría de monumento en el año 1994, conservando íntegramente su volumetría y rasgos racionalistas originales.