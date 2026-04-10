Condenado a una multa de 18.000 euros el dueño de La Gilda del Norte por emplear a trabajadores en situación irregular

El empresario acusado y su hija, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a una multa de 18.000 euros al dueño de La Gilda del Norte por emplear de forma reiterada a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, y le ha impuesto abonar una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en el caso por daños morales. Asimismo, ha absuelto a su hija.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína declara probado que el acusado se dedicó entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a "la contratación reiterada" de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el TSJPV, también considera probado que advertía a los empleados de que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa.

El tribunal realiza estas conclusiones en función de la prueba documental y testifical practicada durante la vista oral, entre la que figura el atestado policial elaborado a raíz de las inspecciones de trabajo llevadas a cabo en la mercantil del acusado, que fue ratificado por diversos agentes.

Para la Audiencia de Bizkaia, "se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo", quienes "debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales" que les ofrecía, "aprovechándose de que se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados" del territorio nacional.

Así, le impone una multa de 18.000 euros como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma reiterada, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.

7.500 EUROS DE INDEMNIZACIONES

La Audiencia vizcaína le ha condenado también al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados.

Aunque la acusación particular formuló acusación contra el empresario por otros delitos, el tribunal ha decidido, en este caso, la absolución del acusado.

Asimismo, ha absuelto a su hija de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación contra ella- al estimar que no ha quedado acreditado que participara "de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre", ni que actuara "en calidad de gerente de dicha mercantil".