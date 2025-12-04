Confebask afirma que "ha pasado página" respecto al SMI y se defenderá en tribunales de la demanda de ELA y LAB

La presidenta de de Confebask, Tamara Yagüe, participa en un desayuno informativo de Forum Europa, en el Hotel Ercilla, a 4 de diciembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación empresarial vasca, Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado que la patronal vasca "ha pasado página" en la negociación de un Salario Mínimo Interprofesional propio para Euskadi y se defenderá en los tribunales de la demanda de ELA y LAB contra la patronal vasca por no negociar este tema. Además, ha advertido al sindicato que lidera Mitxel Lakuntza que "no es verdad" que "el conflicto es el único camino" y le ha preguntado "qué es lo que aporta al país".

Yagüe, que ha protagonizado este jueves el desayuno de Forum Europa celebrado en Bilbao, se ha pronunciado de este forma al ser preguntada por la demanda interpuesta por ELA y LAB, además de otros sindicatos, contra Confebask por no negociar un SMI propio para la Comunidad Autónoma Vasca.

La presidente de la patronal vasca ha asegurado que los empresarios "realmente" consideran que no están "legitimados para negociar el SMI".

Sin embargo, ha recordado que "tanto pública como privadamente" Confebask ha mostrado su disposición a "dialogar sobre el SMI mínimo de convenio en la mesa de diálogo social".

A su juicio, ese es "el sitio" en el que se debe dialogar sobre este asunto, "y acompañado de otros temas que realmente preocupan y que afectan a la productividad y a la competitividad", como el absentismo.

Precisamente, en relación al absentismo, ha insistido en que no es un "tema menor" y que hay que analizar "las causas de esta anomalía sin buscar culpables, hallando soluciones". Según ha subrayado, es un tema que afecta a la salud de los trabajadores, a la competitividad de las empresas y a la Administración por los costes que conlleva. Por ello, ha apelado a trabajar en este tema con colaboración, cooperación y compromiso.

Tamara Yagüe ha recordado que, desde 2019, el salario mínimo en Euskadi se ha incrementado un 67% y, además, en Euskadi afecta a un 3% de los empleados, principalmente al sector del servicio doméstico en el que la patronal "no está legitimada".

"No podemos creer, a mí me cuesta creer que el caballo de batalla de la negociación colectiva en Euskadi sea el salario mínimo cuando resulta que tenemos las condiciones salariales más altas, mejores de todo el Estado, tanto en salarios como en horas trabajadas y además como consecuencia de la negociación colectiva", ha dicho.

A continuación, ha asegurado que Confebask "ha pasado página" en ese asunto. "Nos defenderemos en los tribunales, pero estamos realmente a otras cosas que consideramos más relevantes, más importantes y más urgentes", ha añadido.

ELA

Por otra parte, ha expresado su "rechazo al uso del conflicto y la confrontación como medio de la reivindicación". Según ha apuntado, en Euskadi el sindicato mayoritario "ha adoptado como estrategia y norma de conducta, el conflicto y la confrontación en detrimento del dialogo, la negociación y el acuerdo".

"¿Me pregunto?: ¿Cuál es la aportación de ELA al conjunto de la sociedad vasca? ¿Qué aporta ELA al país? Dicen que el conflicto, 'la lucha', es el único camino", ha añadido.

La presidenta de Confebask ha advertido de que esa afirmación "no es verdad" y las empresas en Euskadi, y los sindicatos "que se han tomado la molestia de participar" junto a la patronal mesas de diálogo social, llevan "demostrando lo contrario durante muchas décadas".

"No vamos a esperarles. Que cada uno se haga responsable de su estrategia. No perdamos de vista el nivel de compromiso de cada cual con la sociedad en la que vivimos", ha manifestado.

Según ha apuntado, el compromiso de los empresarios "es claro" porque en la actualidad existe "un tejido empresarial comprometido, con una base industrial sobre el PIB superior incluso al de países como Alemania, con un empleo en máximos históricos y con dos de cada tres trabajadores cubiertos por convenios vigentes acordados con las empresas".

También ha destacado que Euskadi cuenta "con los sueldos más altos y mejor repartidos de todo el Estado y con un nivel de vida, bienestar social y riqueza colectiva equiparables a los países y regiones más desarrollados".

"¿Quedan cosas por mejorar? Por supuesto. Pero no neguemos lo ya conseguido gracias al esfuerzo de empresas y sociedad en general. Y tampoco olvidemos, que el bienestar que hoy tenemos es nuestra responsabilidad, de todos y todas mantenerlo y aumentarlo", ha concluido.