Confebask avisa de que si no hay "flexibilidad interna", las empresas tendrán que recurrir a medidas "más duras"

Zubiaurre solicita que se mantengan el mayor tiempo posible las políticas de apoyo al tejido económico afectado por la crisis

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha advertido, en referencia a la posibilidad de aplicar rebajas salariales para evitar despidos en las empresas más afectadas por la crisis, de que si no se adoptan medidas de "flexibilidad interna" en las compañías, "lamentablemente" habrá que tomar decisiones "más graves y duras".

Zubiaurre ha lanzado este mensaje tras la reunión mantenida con la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, que este miércoles ha iniciado una ronda de encuentros con agentes sindicales y empresariales.

El presidente de la patronal vasca ha explicado que en este primer encuentro con la consejera de Trabajo se ha analizado la situación que plantea la crisis asociada al coronavirus, sobre la que ha reconocido que está teniendo una afección "muy importante" en la economía.

Zubiaurre ha explicado que desde Confebask se ha trasladado a Mendia la disposición de la patronal a colaborar de forma "leal" para tratar de avanzar hacia la recuperación de una crisis "inédita", tanto en el ámbito sanitario, como en el social y económico.

MEDIDAS "MUY IMPORTANTES"

El presidente de Confebask, que ha destacado el "buen talante" de los participantes en el encuentro, ha subrayado que las medidas adoptadas en los últimos meses desde las instituciones para tratar de reducir el impacto de la crisis sobre la actividad productiva y, especialmente, del empleo han sido "muy importantes".

De esa forma, ha solicitado que medidas como las destinadas a facilitar liquidez a las empresas, a aplazar el pago de impuestos, o a mejorar las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se prolonguen durante el mayor tiempo posible. "De esa forma --ha añadido-- las empresas estarán en mejores condiciones para superar el primer embate de la crisis y para afrontar luego la recuperación".

Zubiaurre, que ha recordado que la del coronavirus es una crisis "global", ha reconocido que la recuperación económica tras el impacto de la pandemia "está costando más de lo que creíamos en un primer momento". En todo caso, ha precisado que la situación varía en función de los sectores, dado que mientras que en la automoción la situación ha mejorado, el impacto está siendo superior en la hostelería y el turismo.

Ante esta situación, ha asegurado que las organizaciones empresariales trabajarán para tratar de que la afección de la crisis en términos de cierre de empresas o pérdida de empleo sea "la menor posible". En todo caso, ha recordado que el Producto Interior Bruto de Euskadi ya ha experimentado una caída interanual cercana al 21% en los seis primeros meses del año.

Zubiaurre también se ha referido, en respuesta a las preguntas de los periodistas, a la posibilidad de que las empresas más afectadas por la crisis recurran a una rebaja de salarios como fórmula para evitar despidos.

El presidente de Confebask se ha mostrado convencido de que la "flexibilidad interna" en las empresas puede "garantizar" el mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas que están sufriendo una importante bajada de ingresos.

"EQUILIBRIO"

"Sin flexibilidad y sin capacidad para llegar a acuerdos dentro de las empresas, al final habrá que adoptar decisiones", ha indicado Zubiaurre. En esta línea, ha recordado que "si no hay ingresos, hay que encontrar un equilibrio en los gastos", por lo que ha advertido de que "lamentablemente, si no hay flexibilidad, habrá que adoptar medidas más graves y duras en las empresas". "No hay duda de eso", ha añadido.

"Si hay una situación grave de caída de ingresos en una empresa y hay que reducir los gastos, entre ellos los gastos sociales, de alguna forma hay que hacerlo; y es mucho mejor hacerlo con medidas de flexibilidad interna, que garanticen que la empresa mantenga su capacidad de recuperación tan pronto como la coyuntura cambie", ha manifestado.

De esa forma, ha afirmado que "ojalá" todos los agentes implicados puedan actuar de forma "flexible y responsable". "En tanto en cuanto evitemos la pérdida de puestos de trabajo porque se llegue a acuerdos de flexibilidad interna, eso sería una buena noticia y un buen mensaje al conjunto de la sociedad", ha añadido.

El presidente de la patronal vasca ha reiterado que la situación actual es "grave", y que el "gran objetivo" es "resistir" con las empresas abiertas y manteniendo el empleo, de forma que sea posible "pasar este trago de la mejor manera posible" para "aprovechar la recuperación tan pronto como empiece a aparecer".