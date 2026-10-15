Confederación de Coros del País Vasco presenta en Tolosa la primera edición crítica de la obra coral de Pablo Sorozabal

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Coros del País Vasco (Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea) presentará en Tolosa el 24 de octubre la primera publicación crítica de la obra coral de Pablo Sorozabal, que reúne unas 40 composiciones del músico donostiarra.

La cita tendrá lugar a las siete de la tarde en la capilla de las Jesuitinas de Tolosa, como apertura del programa del Certamen Coral de la citada localidad guipuzcoana. La publicación, titulada 'Pablo Sorozabal: Obras Corales', reúne por primera vez en una única edición crítica alrededor de 40 composiciones del músico donostiarra.

La Confederación de Coros del País Vasco ha destacado, en un comunicado, que este "ambicioso proyecto de investigación y recuperación musical desarrollado durante los últimos años" constituye "un importante trabajo de recopilación, estudio y edición de las composiciones corales de Sorozabal, uno de los nombres destacados de la música vasca del siglo XX".

El proyecto comenzó en 2020 por iniciativa de la Confederación de Coros del País Vasco y ha requerido varios años de trabajo minucioso. La investigación ha estado dirigida por Mario Lerena, doctor especialista en la figura y obra de Pablo Sorozabal.

Las obras presentan distintos niveles de dificultad, desde composiciones accesibles hasta otras de mayor complejidad técnica y muchas de ellas tienen sus raíces en la tradición musical vasca, aunque el propio compositor también realizó versiones en castellano de gran parte de su repertorio.

Sorozabal, nacido en San Sebastián en 1897 y fallecido en Madrid en 1988, fue uno de los compositores vascos más destacados del siglo XX. Su trayectoria estuvo especialmente vinculada a la música escénica y a la zarzuela.

Desde la Confederación han destacado que "uno de los principales propósitos de esta edición es recuperar esas obras menos conocidas y facilitar que puedan volver a estudiarse, interpretarse y escucharse". El proyecto ha contado con la colaboración de la familia Sorozabal, quien ha facilitado el desarrollo de la investigación, y del Archivo Vasco de la Música, Eresbil, que ha aportado documentación e información de interés.

El acto contará, además, con la presentación de un nuevo trabajo discográfico impulsado por el Grupo Vocal KEA, dedicado a la música coral de Pablo Sorozabal, en el que participan, además de KEA, EASO Abesbatza y el guitarrista Marco Socías.