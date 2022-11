El congreso Euskal Hiria abordará los retos de futuro para favorecer el desarrollo de ciudades más sostenibles

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de profesionales del ámbito europeo, nacional y regional participarán los próximos días 28 y 29 de noviembre en el XXI Congreso Euskal Hiria, que organiza el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, con el apoyo de ONU-Habitat, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde debatirán sobre las intervenciones necesarias para combatir las desigualdades sociales de cara a lograr territorios más cohesionados y abordarán los retos de futuro para favorecer el desarrollo de ciudades más sostenibles, equilibradas e inclusivas.

Según ha informado el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en el congreso participarán personas expertas a nivel europeo, nacional y local como Shipra Narang Suri, jefa de la División de Prácticas Urbanas de ONU-Habitat, y Katja Hujo, coordinadora de Investigación Senior, United Nations Research Institute for Social Development.

En esta edición, el foro se centrará en el desarrollo de ciudades y entornos rurales más sostenibles e inclusivos. El panorama actual refleja urbes que ganan habitantes de forma exponencial y pueblos que los pierden de igual manera. Ante esta realidad, el reto pasa por conjugar un nivel de bienestar elevado entre la ciudadanía con el creciente consumo de los recursos disponibles sin perder de vista la protección al medio ambiente y el equilibrio social.

Euskal Hiria también tratará, como está reflejado en los ODS, concretamente en el número 11, la plena inclusión de todas las personas que habitan las ciudades. Lo hará desde la perspectiva de integrar la diversidad de la sociedad realizando las adaptaciones necesarias en el entorno para garantizar la integración de forma natural y segura en los distintos espacios a través de mejoras en la accesibilidad y la construcción de equipamientos en clave de diversidad.

El programa, que se desarrollará en formato híbrido, se iniciará con una presentación por parte de Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, y Carmen Sánchez-Miranda, jefa de la Oficina de ONU-Habitat España, así como con la conferencia principal de Shipra Narang Suri, jefa de la División de Prácticas Urbanas de esta última organización internacional. Después, Andoni Hidalgo, de Eurolker, presentará el informe "Bultzatu 2050" en relación a los últimos datos acerca de la nueva Agenda Urbana vasca.

Euskal Hiria está organizado en cuatro bloques en los que se tratarán cuestiones relacionadas con diferentes aspectos de la desigualdad en el territorio: el diseño inclusivo de las ciudades, la dicotomía entre el entorno rural y el urbano, así como su influencia mutua, la protección al medio ambiente y la justicia social, las formas de impulsar el equilibrio en las distintas poblaciones, una planificación inteligente a través de la tecnología disponible que fomente la sostenibilidad sin sacrificar la actividad diaria de la ciudadanía y la actividad de las empresas, entre otros.

El primer apartado del congreso, titulado "Abordando la brecha social: una mirada desde el territorio y la ciudad", contará con la presentación marco de Katja Hujo, coordinadora de Investigación Senior, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

En la mesa redonda posterior participarán Carles Llorens, secretario general de ORU-FOGAR, Organización de las Regiones Unidas; David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno de España; Miguel De Los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco; Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco; y Óscar Seco, director general de Inclusión Social del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación foral de Bizkaia.

"Territorios equilibrados: prosperidad y oportunidades en el continuo urbano-rural" es el nombre del segundo bloque, que arrancará con una reflexión a distancia de Remy Sietchiping, jefe de la Sección de Política, Legislación y Gobernanza de ONU-Habitat y contará con la presencia de Patrizia Sulis, del Joint Research Centre, Comisión Europea.

En el debate posterior tomarán parte Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno Central; Ignacio de La Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco; Sergi Raventós, jefe de la Oficina del Plan Piloto para la Implantación de la Renta Básica Universal de la Generalitat de Catalunya; y Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Junta de Extremadura.

CIUDADES MÁS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS

La ponencia marco de la tercera sesión, que se celebrará el martes 29 de noviembre, correrá a cargo de Natalia Olson-Urtecho, directora de Asociaciones Gubernamentales, Plug and Play. Bajo el título "Ciudades más sostenibles: inclusión social y equidad", el bloque arrancará con una intervención a distancia de Naomi Hoogervorst, jefa de la Sección de Planeamiento, Finanzas y Economía de ONU-Habitat, y con la ponencia marco de Albert Cuchi, coordinador del máster universitario de Intervención Sostenible en el Medio Construido de la Universidad Politécnica de Catalunya.

La posterior mesa redonda, moderada por Esther Higueras, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, contará con Amanda Flety, coordinator of the Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, CGLU; Rufino Hernandez, de AH Arquitectos, del grupo de investigación de CAVIAR del Centro de Investigación de Regeneración Urbana; Anna Terra, directora general de Fomento de la Ciudad en Barcelona; y Jose Fariña, catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid.

Por último, en el diálogo "Un nuevo contrato social para lograr territorios y ciudades más sostenibles y cohesionados", moderado por Estíbaliz Saez de Cámara, directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la UPV-EHU, participarán Jonan Fernández, secretario seneral de Transición Social y Agenda 2030, del Gobierno Vasco; José Moisés Martín Carretero, director general Red2Red; Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial; Shipra Narang Suri, jefa de la División de Prácticas Urbanas, ONU-Habitat; y Natalia Olson-Urtecho, directora de Asociaciones Gubernamentales, Plug and Play.

Carmen Sánchez-Miranda, jefa de la oficina de ONU-Habitat España y Miguel de los Toyos, viceconsejero de Ordenación del Territorio y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, clausurarán la 21ª edición de Euskal Hiria.