El Congreso Gure Lurra invita en el Kursaal donostiarra a reflexionar sobre pasado, presente y futuro del primer sector

SAN SEBASTIÁN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Gure Lurra Sembrando Futuro celebrará su octava edición en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián el próximo jueves. El encuentro anual entre el mundo urbano y rural que organiza la Diputación Foral de Gipuzkoa propone "un viaje emocional entre el pasado presente y futuro de nuestra tierra y raíces" e invita a reflexionar sobre los valores comunitarios en el contexto del primer sector.

El Congreso está abierto a todo el público y las inscripciones pueden realizarse de forma gratuita en la página https://plaza.gipuzkoa.eus/gure-lurra-8, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Bajo el lema 'Gure sustraiak: atzo, gaur eta bihar' el evento busca, por un lado, conmemorar los 1.000 años de la primera aparición de la palabra Ipuscua (1025), "una efeméride que representa la primera referencia escrita de la existencia de nuestra comunidad, una comunidad vinculada al trabajo de nuestra tierra", ha afirmado el diputado foral de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti.

En este sentido, ha considerado que "es propicio reconocer el papel que ha tenido el primer sector en la historia de Gipuzkoa y poner en valor la supervivencia de este de cara a garantizar una alimentación sostenible y de calidad y el cuidado de nuestro equilibrio territorial verde".

La diputada general, Eider Mendoza, realizará la apertura institucional de Congreso. Este año como invitada especial participará Elsa Punset, escritora, filósofa y divulgadora, quien "establecerá puentes entre la inteligencia emocional, como herramienta para el cambio positivo y el bienestar integral" de los ciudadanos, y el contacto con la naturaleza.

BLOQUES

El Congreso se estructurará en dos bloques. El primero, se centrará en "el conocimiento del pasado y la fuerza del presente". Aquí, se ofrecerá "una mirada amplia a la historia y evolución de Gipuzkoa: en su paisaje, el papel del mar, la transmisión del euskera y nuestras costumbres, así como los cambios en los hábitos de consumo, cultura y valores identitarios".

En esta parte participarán el economista y periodista Eugenio Ibarzabal; el harrijasotzaile Iñaki Perurena, las distintas generaciones de las familias sidreras Izeta y Zapiain, el director del Museo Marítimo Vasco, Xabier Alberdi, el director de la Red de Parques Naturales de Gipuzkoa, Luis Mari Zaldua, y la responsable del centro D'Elikatuz, Leire Arandia.

El segundo bloque lo abrirá Elsa Punset. Con la mirada puesta en el futuro, a continuación, Amaia y Aitor Garmendia, dos jóvenes hermanos que un día decidieron continuar con su legado familiar en el caserío Aizporra, compartirán su día a día. A ellos les seguirá Joseba Andueza, del caserío Agirrezabal, que explicará cómo compagina de manera profesional su labor en la empresa y el primer sector gracias a la iniciativa Baserritar Misto Profesionala.

Tras estos testimonios se celebrará una mesa redonda con jóvenes que representan el relevo generacional del sector. En ella estarán Oier Ugartemendia, antiguo alumno de Fraisoro que aspira a seguir con el caserío familiar Gazpio, Eñaut Urkola, que tomará el relevo de otro caserío mediante el proyecto Trebatu, y Telmo Gartzia, quien detallará el funcionamiento del programa Trebatu, y Eli Egiguren, del caserío Zelaiaran. Finalmente, Eugenio Ibarzabal, periodista y escritor, cerrará la jornada.