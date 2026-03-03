Consejo de Estudiantes de EHU condena el ataque con botes de humo en el Campus de Álava

Campus de la UPV en Vitoria-Gasteiz, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco (EHU) ha condenado el uso de botes de humo en varios edificios del Campus de Álava y ha lamentado que actuaciones de este tipo "puedan desviar la atención del significado histórico de la jornada del 3 de marzo" y generar "un grave menoscabo para el propio instrumento del paro académico", convocado para la jornada de este martes por el 50 aniversario de la masacre en Vitoria-Gasteiz en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

En un comunicado, el Consejo de Estudiante de la EHU ha señalado que el 3 de marzo de 1976 "forma parte de la memoria colectiva de Vitoria-Gasteiz y de todo el país". "Hace 50 años, cinco trabajadores fueron asesinados y decenas heridos, víctimas de la represión policial, mientras participaban en una asamblea de trabajadores antifranquistas en la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga, en un episodio que marcó profundamente nuestra historia social y política", ha añadido.

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco han considerado que el estudiantado "tiene también un papel en la construcción y transmisión de la memoria histórica y democrática" y han señalado que "recordar no es un gesto simbólico vacío".

En este contexto, han recordado que la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes de la EHU aprobó el pasado 28 de febrero, por mayoría cualificada, la convocatoria de paro académico para el día 3 de marzo en toda la Universidad, conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Estudiantado

Según ha subrayado el Consejo, el paro académico es "una herramienta reglada que permite al estudiantado ejercer su derecho a la reivindicación y a la protesta con garantías".

En ese sentido, ha afirmado que el uso de botes de humo en varios edificios del Campus de Álava "puso en serio peligro a toda la Comunidad Universitaria y obligó a activar los protocolos de evacuación e interrumpir temporalmente la actividad docente".

Desde el Consejo de Estudiantes de la EHU han mostrado su condena a "todo tipo de expresiones de violencia" y han trasladado su preocupación por "el riesgo en el que se ha puesto a la seguridad y la salud de las personas con el uso de botes de humo en espacios cerrados y concurridos". Asimismo, han trasladado toda su solidaridad con el estudiantado, profesorado y personal afectados.

Según han reconocido, les preocupa que actuaciones de este tipo "puedan desviar la atención del significado histórico de la jornada del 3 de marzo y generar un grave menoscabo para el propio instrumento del paro académico, que es un derecho básico del estudiantado y una forma legítima de protesta cuando se ejerce de manera pacífica y responsable".

UNA UNIVERSIDAD "CRÍTICA, PLURAL Y PACÍFICA"

El Consejo de Estudiantes de la EHU ha afirmado que el 3 de marzo es una fecha "para la memoria, la reflexión y la reivindicación democrática", así como "una oportunidad para reafirmar que la universidad pública debe ser un espacio de pluralismo ideológico, de debate y de confrontación pacífica de ideas".

"Defendemos firmemente el derecho a la protesta y a la movilización, pero también defendemos que esas formas de expresión deben ejercerse desde el respeto a las personas, a la convivencia y a los espacios comunes que compartimos", ha advertido.

Por último, en el 50 aniversario del 3 de marzo, el Consejo de Estudiantes de la EHU ha reafirmado su compromiso con "una memoria viva, con la defensa de condiciones de vida dignas y con una protesta pacífica que fortalezca, y no debilite, los derechos del estudiantado".