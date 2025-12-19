Consejo Local de la Inmigración de Bilbao incorpora seis nuevas asociaciones y suma ya 31

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Local de la Inmigración de Bilbao, cuyo objetivo es promover la participación activa y democrática de las asociaciones de personas migrantes en impulso de la Política Municipal en materia de migración e interculturalidad, ha incorporado a seis nuevas asociaciones solicitantes en su seno, durante el segundo pleno anual celebrado el pasado martes, con lo que suma ya un total de 31 entidades.

Durante la sesión plenaria se abordaron, además de la incorporación de las seis entidades, el trabajo desarrollado por el Consejo durante 2025, como el Reconocimiento anual a mujeres migradas; el Proyecto de Comunidad de Mujeres Migradas bilbainas con los cuatro encuentros realizados y sus II Jornadas de la Comunidad; el encuentro anual de fortalecimiento asociativo, la Escuela de empoderamiento antirracista y su club de lectura; la jornada vinculada al 21 de marzo, Día Internacional contra la discriminación racial; las actividades y encuentros de la Red de Agentes Antirrumores de Bilbao; y el Proyecto de desarrollo de competencias interculturales en colaboración con la Universidad de Deusto destinado a alumnado de Educación Social.

También se trató sobre la participación de la representación del Consejo en otros espacios como el Consejo Cívico del Villa, el Consejo Asesor de Euskera o las conmemoraciones anuales vinculadas al 8 de marzo y 25 de noviembre, según ha informado el consistorio.

Asimismo, se presentó el Balance de Resultados de Harreragune tras su primer año de funcionamiento, y se informó sobre el proceso para la actualización del Reglamento de Consejo Local de la Inmigración.

VALORACIÓN POSITIVA

Por parte de las asociaciones y de la representación institucional se realizó una valoración "muy positiva" de todo el trabajo desarrollado este año, destacándose "el alto nivel de participación asociativa, su grado de implicación, el interés, la acogida y el impacto de las actividades desarrolladas", según ha señalado el consistorio.

El Ayuntamiento ha destacado, así mismo, el aumento de la participación del Consejo y sus asociaciones en otros espacios de participación municipal y social incorporando, de esta forma, "la perspectiva intercultural en otros sectores de actuación y la creciente demanda de incorporación de nuevas asociaciones del Consejo lo que es un claro indicador del interés y de la utilidad de contar con este espacio".

En palabras del concejal de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao, Iñigo Zubizarreta, el Consejo de Inmigración es "un espacio con mucha vida y mucha participación activa de las personas y las entidades". "Su ayuda resulta fundamental para desarrollar una ciudad de Bilbao más humana, amable, solidaria e intercultural gracias a sus aportaciones", ha manifestado.