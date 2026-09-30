Consejo Social de la EHU convalida modificaciones presupuestarias para las cuentas de 2026 por más de 29.300 euros

SAN SEBASTIÁN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Social Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha convalidado y aprobado seis propuestas de modificación presupuestaria para las cuentas de 2026. El importe acumulado de estas modificaciones es de casi 29.300 euros, repartidas en cinco modificaciones inferiores a los 10.000 euros (con un total de 5.632 euros) y una modificación superior a los 10.000 euros, por un importe de 23.660 euros. Todas estas propuestas están dirigidas a la adquisición de mobiliario, equipamiento docente y científico.

El Pleno, en su primera sesión después del período estival, ha estudiado también los informes de fiscalización de la actividad económica-financiera correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 de la EHU y de sus dos fundaciones (Museo Vasco de Historia de la Medicina y de las Ciencias y Cursos de Verano de la UPV/EHU).

Ambos informes habían sido aprobados el pasado mes de junio por parte del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que señalaba que las cuentas anuales de la universidad pública vasca y de sus fundaciones expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2023 y 2024, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dichas fechas.

Sin embargo, considera que deberían formar parte del patrimonio neto algunas partidas y programas "contabilizadas como deudas a corto plazo transformables en subvenciones", por lo que "no se puede concluir sobre la razonabilidad del desglose entre el remanente específico y el remanente para gastos generales a 31 de diciembre de 2023 y 2024".

El informe concluye que la EHU y sus fundaciones han cumplido "razonablemente" con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera durante 2023 y 2024, si bien se han detectado "deficiencias puntuales" en el área de Personal (a 31 de diciembre de 2024 se supera el límite del 8% de la plantilla docente para el personal con contrato laboral temporal, establecido en la Ley Orgánica de Sistema Universitario).

Estas deficiencias también se han detectado en Contratación, ya que "se han tramitado contratos de servicios como contratos menores, por importe de 2,9 y 3,1 millones de euros, respectivamente, fraccionando el objeto del contrato, se ha contratado un suministro mediante procedimiento de emergencia, que se habría debido tramitar como procedimiento ordinario, y se ha adjudicado un expediente de obras con posterioridad al vencimiento del plazo de vigencia del acuerdo marco".

MAGDALENA BARRENETXEA

Igualmente, el Pleno del Consejo Social de la EHU ha dado el visto bueno a la aceptación de la herencia de Magdalena Barrenetxea -fallecida en julio de 2024 a la edad de 93 años- al Departamento de Neurociencia de la universidad, por un importe de algo más de 2,54 millones euros, entre bienes, títulos y otros productos de inversión.

Se trata de "el más importante que ha recibido la Universidad del País Vasco de un particular". El deseo de esta benefactora era que esta cantidad se invirtiera en investigación referida a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.

Para reconocer ese legado, la EHU creó hace ahora dos años el Aula Ehulagun 'Magdalena Barrenetxea'. Esta aula recabará las donaciones por parte de particulares y dirigirá los recursos a potenciar la investigación en áreas de salud relacionadas con el envejecimiento saludable, la prevención del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. El aula lleva el nombre de la primera benefactora importante en su honor, aunque ella tampoco tenía interés en que su nombre se hiciera público.