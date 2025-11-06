La conservación y la seguridad de las carreteras de Bizkaia absorberá 140 millones de euros en 2024

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento foral de Bizkaia de Infraestructuras y Desarrollo Territorial gastará en 2026 más de la mitad de su presupuesto (140 millones de euros) en la conservación y la seguridad de las carreteras del territorio.

En la segunda comparecencia del día en las Juntas Generales de Bizkaia de las sesiones informativas para explicar las distintas partidas, programas e inversiones que el Gobierno foral pretende llevar a cabo en 2026, de acuerdo al proyecto normativo de Presupuestos que fue registrado el 31 de octubre, el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, ha confirmado que su departamento dispondrá para el próximo año de 250,7 millones de euros.

Esta partida servirá para desarrollar sus políticas públicas en infraestructuras y ordenación del territorio, lo que supone un incremento del 1,63%. Es el segundo departamento con mayor presupuesto de la Diputación, solo por detrás de Acción Social.

Como hitos de 2026, ha querido destacar en su intervención en la Comisión de Hacienda y Finanzas la inversión en infraestructuras ciclables (53,5 millones), el inicio de las obras del túnel bajo la ría y de la variante de Ermua (fase 1 en Urtia). Enkarterri contará, al menos, con dos actuaciones a lo largo del próximo año: la conexión La Herrera-Malabrigo y la rotonda de Sopuerta.