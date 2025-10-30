Consistorio de Barakaldo felicita a trabajadores y empresa por el acuerdo en el servicio de recogida neumática de basura

Basura fuera de los contenedores de recogida neumática en Barakaldo. - EUROPA PRESS
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 20:35

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha felicitado a trabajadores y empresa por el acuerdo alcanzado en el servicio de recogida neumática de basura, que pone fin a una huelga que ha durado ocho meses.

Las plantillas de la recogida neumática de residuos de Barakaldo, al igual que las de Galdakao y Llodio, han puesto fin a la huelga indefinida que llevan a cabo desde marzo, tras alcanzar un acuerdo con la contrata Envac Iberia SA, por el que los 16 trabajadores verán incrementados su salario (hasta un 40% en las escalas más bajas), según ha informado ELA.

Desde el Ayuntamiento fabril han agradecido y felicitidado tanto a los trabajadores como a la empresa por "el entendimiento alcanzado" y han anunciado que "la normalidad en el servicio se retomará a partir del sábado", lo que, según ha asegurado el consistorio, es "una excelente noticia para los vecinos de Barakaldo", a los que ha agradecido "su comportamiento cívico durante estos meses en los que se han visto privados de este servicio".

