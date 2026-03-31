El consorcio integrado por BBK, Gobierno Vasco, Vital Fundazioa y Teknei cierran la compra de Ayesa Digital

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SAN SEBASTIÁN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consorcio integrado por Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, Fundación bancaria BBK, Gobierno Vasco (a través de Finkatuz, vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas), Vital Fundazioa y Teknei ha cerrado este martes la adquisición de Ayesa Digital, una vez obtenidas las aprobaciones por parte de las autoridades. El valor total de la operación asciende a 480 millones de euros, tal y como se anunció en diciembre de 2025.

Según ha informado el consorcio vasco, la operación representa el inicio de una nueva fase de crecimiento para consolidar a Ayesa Digital como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa, y la "apuesta decidida por un sector estratégico de alto crecimiento -el de las soluciones digitales avanzadas-, clave en la transformación, el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial".

La "estabilidad accionarial" que proporciona el consorcio contribuirá al desarrollo del plan estratégico de la compañía, centrado en el crecimiento de la cartera y los servicios para empresas e instituciones, para garantizar un servicio "de calidad" a los clientes, ofrecer estabilidad a la red de proveedores y desarrollar capacidades en las principales líneas estratégicas, desde la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, la automatización de procesos, la gestión de datos y la computación cuántica. Con su respaldo, además, persigue generar nuevas oportunidades para el talento y aprovechar la escala.

Con más de 11.000 profesionales y una red estatal e internacional consolidada, Ayesa Digital apostará por la atracción de talento altamente cualificado, el refuerzo de la cadena de valor tecnológica y la generación de sinergias con el ecosistema tecnológico con el objetivo de reforzar el tejido industrial y generar un impacto positivo en la economía.

ALTA CALIDAD

En las últimas décadas, el equipo de Ayesa Digital ha desarrollado dinámicas de trabajo y colaboración basadas en la "cercanía y el servicio de alta calidad al cliente, un valor diferencial en el que se incidirá en esta nueva etapa", ha destacado.

En este contexto de crecimiento y expansión, el consorcio ha mostrado su respaldo al equipo directivo y su compromiso con los principales mercados donde opera la compañía. Asimismo, ha decidido reforzar esta visión estratégica incorporando a Iñigo Ucín -con "un profundo conocimiento y experiencia" en el ámbito industrial- como presidente no ejecutivo de Ayesa Digital, y otorgando la dirección ejecutiva a Manuel Baraza -hasta ahora director de Operaciones- como CEO de la compañía.

Iñigo Ucín ha subrayado que el de Ayesa Digital "es un proyecto ilusionante y el momento es el adecuado". "Vienen cambios y nuevas tecnologías y hay que posicionarse rápido. En este contexto, el papel de Ayesa Digital puede ser fundamental y también es importante el soporte con el que se inicia este nuevo proyecto, con todos los socios a una", ha agregado.

Por su parte, Manuel Baraza ha manifestado que "crecer es la única forma de competir en un mercado tan exigente y estratégico". "La operación representa el inicio de una nueva etapa que consolidará a Ayesa Digital como un gran líder. La estabilidad accionarial del consorcio contribuirá al desarrollo de nuestro plan estratégico y a incrementar el valor para nuestros clientes", ha añadido.

Del mismo modo, se ha mostrado "encantado" con la elección de Iñigo Ucín como presidente, "no solo por su experiencia y conocimiento, sino por la sensibilidad y cultura que tiene en organizaciones donde las personas son lo más importante".

EXPERIENCIA EN GESTIÓN

Iñigo Ucín cuenta con una vasta experiencia en el ámbito industrial y de gestión, como presidente del Consejo General de la Corporación Mondragón; vicepresidente de la Corporación Mondragón (división de Automatización Industrial y de Máquina Herramienta); y director general de Danobat, entre otras responsabilidades. Asimismo, fue presidente del Consejo Rector de la Universidad Mondragón.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, Ucín cursó también un máster en Gestión de la Innovación en la misma universidad.

Por su lado, la trayectoria profesional de Manuel Baraza suma más de tres décadas de experiencia en el negocio de IT, principalmente en Ibermática y Ayesa Digital. Ambos directivos serán ratificados en el primer Consejo de Administración de Ayesa Digital en esta nueva etapa, previsto para mediados de abril.