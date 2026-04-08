Continúa en comisaría, a la espera de pasar ante el juez, el detenido en Barriz por apuñalar a su pareja

Comisaría de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio, después de apuñalar varias veces a su pareja, que resultó herida de gravedad, prosigue este miércoles en dependencias policiales a la espera de pasar ante el juez, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La agresión se produjo sobre las 7.20 horas de este pasado lunes en un piso de Berriz, en el que un hombre apuñaló repetidas veces a su pareja. La intervención de los cuatro hijos y de un vecino lograron frenar el ataque.

Los agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar encontraron a la víctima, de 38 años, en el interior del piso en estado grave con varias heridas por arma blanca. Después de practicarle un torniquete, la mujer fue trasladada en helicóptero al hospital de Cruces.

También resultó herida una de las hijas de la víctima, de 15 años, con pronóstico más leve, al interceder para parar la agresión que estaba sufriendo su madre.

El presunto agresor fue localizado en la calle y, tras ser reducido, fue detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género. El hombre, de 48 años, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.