Continúa en comisaría el hombre detenido por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz

SAN SEBASTIÁN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 47 años detenido este pasado miércoles por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa) continúa en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición del juez, según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza recibió, durante la noche del miércoles, el aviso de la muerte de una mujer, de 53 años y nacionalidad española, en la localidad guipuzcoana.

Inmediatamente se inició una investigación que, tras las primeras pesquisas, ha llevado a la Policía vasca a detener, por un presunto delito de homicidio, a un hombre de 47 años y también de nacionalidad española.

La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido, y mantiene que no parece que víctima y agresor mantuvieran una relación afectiva.